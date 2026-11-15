देहरादून में गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजना महिला को पड़ा भारी, साइबर ठगों ने 5 मिनट में खाते से उड़ाए 99 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद सामान वापस करने के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर तलाशना एक महिला को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर महिला को फोन किया और महज पांच मिनट के भीतर उसके फोन-पे खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए।

पीड़िता ने घटना की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बंजारावाला निवासी सिद्धि ने बताया कि उन्होंने 29 अक्टूबर को मीशो एप से एक सामान ऑर्डर किया था।

सामान मिलने के बाद उन्होंने उसे वापस करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने गूगल पर मीशो कस्टमर केयर का नंबर तलाशा। इसी दौरान उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क किया। इसके बाद उसी दिन महज पांच मिनट के भीतर उनके फोन-पे खाते से दो ट्रांजेक्शन हो गईं। पहली बार 70 हजार रुपये और दूसरी बार 29 हजार रुपये निकाल लिए गए।