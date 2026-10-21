देहरादून: उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के BPT छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बिहार का रहने वाला था युवक

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर में दुर्गा मंदिर के पास मंगलवार शाम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीपीटी प्रथम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। छात्र की मौत की सूचना स्वजनों को दे दी गई है। उनके देहरादून पहुंचने के बाद बुधवार को आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार की शाम 07 बजे थाना प्रेमनगर की मोबाइल डाटा टर्मिनल (एमडीटी) पर सूचना मिली कि ठाकुरपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक युवक ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय रावत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।