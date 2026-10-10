देहरादून तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा, तो क्या लूट के इरादे से प्लंबर ने की तीन हत्याएं?

वत्सल गुप्ता, देहरादून। तीन हत्याएं, सोने की चेन की लूट और हाथों से कड़े उतारने की कोशिश। रायपुर के विष्णुलोक कालोनी में तिहरे हत्याकांड की जांच में अब ऐसा पहलू सामने आया है, जो वारदात के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े करता है। पुलिस की जांच के अनुसार, बुजुर्ग रजनी देवी की हत्या के बाद आरोपित राजकुमार उनके गले से सोने की चेन लूट चुका था।

इसके बाद वह हाथों से सोने के कड़े उतारने लगा, तभी घरेलू सहायिका तिलया उर्फ शीला वहां पहुंच गई। आशंका है कि शीला के पहुंचने से आरोपित की लूटपाट की योजना अधूरी रह गई। इसी कारण उसने शीला को भी मौत के घाट उतार दिया।



मंगलवार को प्लंबिंग का काम करने विष्णुलोक कालोनी पहुंचे राजकुमार ने बुजुर्ग रमेश कपूर व उनकी पत्नी रजनी देवी की पेचकस से वार कर हत्या कर दी थी। इसी दौरान उसने रजनी देवी की चेन लूट ली और उनके हाथों से कड़े उतारने लगा।

300 रुपये का विवाद या घर लूटने की थी तैयारी पूछताछ में राजकुमार ने 300 रुपये के लेनदेन के विवाद को हत्याकांड की वजह बताया था, लेकिन चेन लूटने और कड़े उतारने की कोशिश ने जांच की दिशा में नया सवाल खड़ा कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह तीन साल पहले लूट और झपटमारी की कई घटनाओं में शामिल था। ऐसे में पुलिस यह पड़ताल कर रही है कि विवाद के दौरान हत्या के बाद उसने लूटपाट शुरू की या वारदात के पीछे पहले से ही आर्थिक लाभ की मंशा थी। फिलहाल पूरे घर को लूटने की योजना होने की आशंका की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- देहरादून तिहरे हत्याकांड के आरोपी राजकुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड उजागर दो साल से घर में आना-जाना, दंपती को था भरोसा राजकुमार करीब दो साल से बुजुर्ग दंपती के घर काम कर रहा था। वारदात से पहले भी वह लगातार 10 दिन तक वहां आया था। लंबे परिचय के कारण दंपती उस पर भरोसा करते थे और उसे घर की गतिविधियों की जानकारी थी। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपित ने इस परिचय और भरोसे का इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने में किया या नहीं।