तीसरे दिन भी Dehradun में गूंजती रही तिहरे हत्याकांड की क्रूरता, भरोसे का हुआ था कत्ल... पेचकस से 30-34 वार

जागरण संवाददाता, देहरादून। रायपुर की विष्णुलोक कालोनी में हुए तिहरे हत्याकांड की भयावहता तीसरे दिन भी दूनवासियों के जेहन से नहीं निकल पाई। घर में काम करने के लिए आने वाले प्लंबर पर भरोसा करने वाले परिवार के साथ जो हुआ, उसने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है।

गुरुवार को विष्णुलोक कालोनी से लेकर शहर के अलग-अलग हिस्सों तक हत्याकांड की चर्चा होती रही। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर थी कि जिस व्यक्ति को घर के काम के लिए बुलाया गया, उसी ने घर में घुसकर तीन लोगों की जान ले ली।

बुधवार को हुआ अंतिम संस्कार बुजुर्ग दंपती का अंतिम संस्कार बुधवार को हुआ था। इसके अगले दिन गुरुवार को सुबह से शाम तक रिश्तेदार, परिचित और आसपास के लोग उनके घर पहुंचते रहे। शोकाकुल स्वजन को सांत्वना देने वालों का सिलसिला दिनभर जारी रहा। घर में पसरा सन्नाटा और आने-जाने वालों की भीड़ इस वारदात से परिवार पर पड़े गहरे आघात को बयां करती रही।