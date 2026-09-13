देहरादून में स्वाइन फ्लू के 21 नए मामले दर्ज, कोविड के भी दो नए केस

जागरण संवाददाता, देहरादून। मौसम में बदलाव के बीच स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को जिले में 86 सैंपल की जांच में 21 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें 17 देहरादून जबकि चार अन्य जिलों से हैं।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अबतक एच1एन1 के कुल संक्रमितों की संख्या 453 पहुंच गई है। वर्तमान में 73 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 378 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एच1एन1 संक्रमण से दो मौतें दर्ज हैं। संक्रमितों में पुरुषों की संख्या 243 और महिलाओं की 210 है। वहीं, मरीजों की उम्र के लिहाज से 61-70 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक 77 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद एक-10 में 72 मामले जबकि 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 71 मामले हैं।