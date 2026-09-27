छात्र संघ चुनाव: नारे पुराने, नई पीढ़ी के मतदाता... छात्रसंघ चुनाव में जेन-जी फैक्टर

सुकांत ममगाईं, देहरादून। छात्रसंघ चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों का नहीं, पुरानी छात्र राजनीति और नई पीढ़ी की बदलती चुनावी सोच का भी है। डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कालेज में जेन-जी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

ऐसे में अभाविप और एनएसयूआइ जैसे संगठनों के सामने चुनौती केवल अपना संगठनात्मक आधार मजबूत रखने की नहीं, बल्कि ऐसी पीढ़ी तक पहुंच बनाने की भी है जो जानकारी, संवाद और अपनी पसंद के लिए पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल चुकी है।



जेन-जी को किसी एक राजनीतिक खांचे में रखना आसान नहीं है। इस पीढ़ी के लिए संगठन की पहचान महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, उसके मुद्दे और छात्रों के बीच उसकी उपलब्धता भी उतनी ही अहम हो सकती है। यही वजह है कि इस बार कैंपस में यह सवाल भी चर्चा में है कि वोट संगठन के नाम पर पड़ेगा या उस चेहरे के नाम पर, जो छात्र की समस्या के समय सबसे पहले दिखाई देता है।

मोबाइल की स्क्रीन से मतपेटी तक

जेन-जी के लिए चुनाव प्रचार का मैदान केवल परिसर नहीं रहा। सामाजिक माध्यमों पर सक्रियता, छोटे वीडियो, संदेश और सीधे संवाद के जरिए प्रत्याशी छात्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन डिजिटल पहुंच अपने आप में वोट में बदलती है या नहीं, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा।

इस पीढ़ी के सामने कैंपस के सवाल भी सीधे हैं, मसलन फीस कितनी है, परीक्षा समय पर होगी या नहीं, परिणाम कब आएगा, छात्रावास मिलेगा या नहीं, पुस्तकालय और कक्षाओं की स्थिति कैसी है और पढ़ाई के बाद रोजगार के अवसर क्या हैं।