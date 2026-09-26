डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव: बारिश में भी नहीं थमा जोश, प्रत्याशियों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्रसंघ चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार भी अंतिम चरणों में पहुँच चुका है। प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे है। प्रदेश के सबसे बड़े अशासकीय महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में शनिवार को प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते रहे।

छात्र संगठनों ने आतिशबाजी, ढोल-नगाड़ो के साथ कॉलेज में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज का माहौल पूरी तरह छात्र संघ चुनाव के रंग में रंगा नजर आया। शनिवार को बारिश के बावजूद डीएवी कॉलेज में चुनाव का शोर ठंडा नहीं रहा। छात्रसंघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अलग अलग तरीकों से शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत झोंकी। सत्यम शिवम छात्र संगठन के महासचिव पद पर प्रत्याशी दीपक राणा ने शक्ति प्रदर्शन किया।