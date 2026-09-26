पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को दिया टाइम... वेब सीरीज भी देखीं, लोअर पीसीएस में टॉपर बने देहरादून के आयुष बेलवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन-रात किताबों में जुटे रहने की धारणा को मोहकमपुर के आयुष बेलवाल ने अपनी सफलता से अलग तस्वीर दी है।

उन्होंने तैयारी के दौरान क्रिकेट-फुटबाल खेलने के साथ खाली समय में वेब सीरीज भी देखीं, लेकिन पढ़ाई की नियमितता नहीं टूटने दी। इसी संतुलित दिनचर्या और लगातार मेहनत का नतीजा रहा कि लोअर पीसीएस परीक्षा में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

आइएएस अकादमी से ली कोचिंग आयुष ने वर्ष 2017 में सीबीएसई से हाईस्कूल की परीक्षा 92.8 प्रतिशत अंकों के साथ पास की। वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट में उन्हें 93.27 प्रतिशत अंक मिले। भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से 2022 में स्नातक किया और 83.21 प्रतिशत अंक हासिल किए।