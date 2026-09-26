असफलता को बनाया ढाल, ऋषिकेश की प्रियंका ने लोअर PCS में लहराया परचम; 14वीं रैंक के साथ बनीं तहसीलदार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लोअर पीसीएस परीक्षा में वन दारोगा के पद पर तैनात प्रियंका रतूड़ी पांडेय ने सफलता हासिल कर काबिलियत का लोहा मनवाया है। पहले प्रयास में अंतिम चयन से महज चार अंक से चूकने के बाद अब दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल कर प्रिंयका का तहसीलदार पद के लिए चयन हो गया है।

प्रियंका रतूड़ी पांडेय ने बताया कि वह वर्तमान में चमियाला में वन दारोगा के पद पर तैनात हैं। लोअर पीसीएस परीक्षा में तहसीलदार के 23 पदों में उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की है। बताया कि उन्होंने पिछली लोअर पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू तक क्वालीफाई किया था लेकिन चार अंक कम होने के कारण वह तहसीलदार पद के लिए अंतिम चयन से रह गई थी।