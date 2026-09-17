देहरादून में डेंगू और स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा, 36 नए मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। मौसम में बदलाव के बीच डेंगू व स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को जिले में डेंगू के 9 और स्वाइन फ्लू के 27 नए मरीज मिले हैं। वहीं, डेंगू के पांच और स्वाइन फ्लू के 16 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।

डेंगू के नौ नए मामले डेंगू के नौ नए मामलों में तीन देहरादून और छह अन्य जिलों से हैं। ग्राफिक एरा, श्री महंत इंदिरेश अस्पताल और हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में तीन-तीन मरीज भर्ती हैं। दून के संक्रमितों में झाझरा, हरभजवाला और रायपुर के मरीज शामिल हैं।