देहरादून के विज्ञानी का बड़ा दावा: ब्रह्मांड का हर कण एक ही डार्क मैटर से बना, जरूरी है Dark Energy

सुमन सेमवाल, देहरादून। जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है, उस अदृश्य डार्क मैटर को लेकर देहरादून निवासी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पूर्व विज्ञानी जेएस रावत ने बड़ा दावा पेश किया है। इसके साथ ही ब्रह्मांड की मूल संरचना को लेकर भी नई सैद्धांतिक परिकल्पना सामने रखी है।

इंटरनेशनल जर्नल आफ साइंस एंड रिसर्च में हाल में प्रकाशित जेएस रावत के शोध पत्र में दावा किया गया है कि पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और मूलभूत बलों की अंतिम इकाई एक ही अत्यंत सूक्ष्म डार्क मैटर कण (डीएमपी) है। जीएस रावत के अनुसार परमाणु से लेकर तारे और आकाशगंगाएं तक इसी कण के अलग-अलग सामूहिक रूप हैं।

प्रोटान भी मूलभूत नहीं है विज्ञानी रावत के अनुसार प्रोटान, न्यूट्रान और इलेक्ट्रान मूलभूत कण नहीं हैं। बड़ी संख्या में डीएमपी एक साथ संघनित होकर बोस-आइंस्टीन संघनित समूह बनाते हैं और सामान्य पदार्थ का रूप लेते हैं। शोधपत्र में एक प्रोटान जैसे समूह में 1 के बाद 28 से 31 शून्य तक डीएमपी होने का अनुमान है।

चारों बलों के पीछे एक शक्ति शोध गुरुत्वाकर्षण, विद्युतचुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल को अलग-अलग मूलभूत शक्तियां नहीं मानता। इन्हें सुपरग्रैविटेशनल तरंग की अलग-अलग अभिव्यक्तियां बताया गया है। इसमें अनंत अंतरिक्ष के भीतर सीमित ब्रह्मांडीय ‘बुलबुले’, उसकी सीमा पर तरंग की झिल्ली और ‘रावत स्थिरांक’ के रूप में प्रतिपादित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।