त्योहारी सीजन में ओला, उबर, रैपिडो पर आरटीओ की पैनी नजर, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, देहरादून। ऑनलाइन प्लटेफार्म पर संचालित हो रहे ओला, उबर, रैपिडो संचालकों पर परिवहन विभाग की विशेष नजर रहेगी। विभाग को बुकिंग के नाम पर अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत मिल रही है।

ऐसे में विभाग ने आनलाइन प्लेटफार्म संचालकों की साइटें खंगालनी विभाग ने शुरू कर दी है। किसी तरह की अनियमित्ता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



दरअसल, अन्य दिनों के सापेक्ष त्योहारी सीजन में आनलाइन बुकिंग का कारोबार दोगुना बढ़ जाता है। ऐसे में आनलाइन प्लेटफार्म के अंतर्गत संचालित हो रहे वाहन संचालक धनराशि में वृद्धि कर देते हैं। जो की नियमावली के विरुद्ध है।