भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन कल, देखें क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, देहरादून। आस्था, विश्वास, शक्ति, सामंजस्य, भाई-बहन का स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस बार तकरीबन चार घंटे तक रहेगा। यानी सुबह पांच बजकर 57 से नौ बजकर 48 बजे तक राखी बांध सकते हैं।

इस दिन बहन भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधेंगी, भाई बहन की रक्षा व जीवनभर साथ देने का वचन देंगे। वहीं, देर शाम को राखियों से लेकर गिफ्ट आइटम व मिठाई की दुकानों पर खूब खरीदारी की। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भाई-बहन के पवित्र रिश्ते में प्यार व दुलार भरने वाला दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए स्नेह व प्रेम का सूत्र बांधती है।

आचार्य डॉ. सुशांत राज बताते हैं कि रक्षा के इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें जीवनभर रक्षा का वचन देते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। सुबह पांच बजकर 57 मिनट से राखी बांधने का मुहूर्त शुरू होगा।

बाजार में उमड़े खरीदार, दुकानदारों के खिले चेहरे रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गिफ्ट आइटम से सजे बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही। दुकानदारों ने हर वर्ग व उम्र को लेकर गिफ्ट पैक तैयार किए। पलटन बाजार, करनपुर बाजार, प्रेमनगर, राजपुर रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्यारा भैया, मेरा भाई, ग्रीटिंग कार्ड, राखी कार्ड, टेडी, बर्दर-सिस्टर गिफ्ट के अलावा रुद्राक्ष, धागे समेत विभिन्न डिजाइन वाली राखियों की खास मांग रही। दुकानदारों ने हर उम्र व हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट हैंपर तैयार किए।

मेहंदी लगाने का भी दिखा क्रेज पलटन बाजार, झंडा चौक, पटेलनगर, प्रेमनगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में देर शाम तक मेहंदी लगाने को भीड़ उमड़ी। मेहंदी लगाने के लिए इंतजार करते रहे। थ्री डी मेहंदी की सबसे अधिक मांग रही। मिठाई व चॉकलेट की खूब हुई खरीदारी भाइयोें का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ खूब उमड़ी। दुकानदारों की माने तो रक्षाबंधन पर घेवर के साथ रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतली की सर्वाधिक मांग रहती है। दुकानों में थ्री इन वन बाक्स में सजी मिठाई को भी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार में विभिन्न कंपनियों के पैक्ड मिठाई व चाकलेट की भी खरीदारी की।