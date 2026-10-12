देहरादून में नशे की लत के लिए चेन लूटने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। नशे की लत पूरी करने के लिए पटेलनगर क्षेत्र में एक युवक से मारपीट कर सोने की चेन और मोबाइल फोन लूटने के मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटी गई चेन, ओप्पो मोबाइल फोन और चेन का आधा हिस्सा बेचकर मिले 34,500 रुपये बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई दो स्कूटी भी सीज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित नशे के आदी हैं और पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, सात अक्टूबर को अरविंद सिंह निवासी पटेलनगर ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात युवक उनके भाई को स्कूटी से एकांत स्थान पर ले गए। वहां मारपीट कर उससे सोने की चेन और मोबाइल फोन छीन लिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की।

रविवार, 11 अक्टूबर को आईएसबीटी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो स्कूटी पर सवार चार युवकों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास से टूटी हुई सोने की चेन, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपितों ने वारदात करना स्वीकार किया, जिसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने पीड़ित को नशे की हालत में देखकर उसे सुनसान स्थान पर ले जाने और मारपीट के बाद सामान छीनने की बात बताई। चेन बेचने की कोशिश की, लेकिन बिल नहीं होने के कारण सुनारों ने उसे खरीदने से इन्कार कर दिया। इसके बाद आईएसबीटी के पास एक राहगीर को चेन का आधा हिस्सा बेच दिया और मिले रुपये आपस में बांट लिए।