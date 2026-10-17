10 महीने से अटकी 58 पदों की नर्सिंग प्रतीक्षा सूची, अभ्यर्थियों में भारी रोष

जागरण संवादादाता, देहरादून। 10 महीने बाद भी 58 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने से नर्सिंग अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। चयन बोर्ड की चार-पांच बैठकें होने के बावजूद सूची जारी करने पर निर्णय नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

नर्सिंग एकता मंच ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो चयन बोर्ड अध्यक्ष का घेराव किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर व अन्य अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि न्यायालय से जीत मिलने के बावजूद प्रतीक्षा सूची जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।