10 महीने से अटकी 58 पदों की नर्सिंग प्रतीक्षा सूची, अभ्यर्थियों में भारी रोष
नर्सिंग अभ्यर्थियों में 58 पदों की प्रतीक्षा सूची 10 महीने से जारी न होने पर गहरा आक्रोश है। चयन बोर्ड ...और पढ़ें
समय कम है?
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जागरण संवादादाता, देहरादून। 10 महीने बाद भी 58 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने से नर्सिंग अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। चयन बोर्ड की चार-पांच बैठकें होने के बावजूद सूची जारी करने पर निर्णय नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।
नर्सिंग एकता मंच ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो चयन बोर्ड अध्यक्ष का घेराव किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर व अन्य अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि न्यायालय से जीत मिलने के बावजूद प्रतीक्षा सूची जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
लगातार बैठकें होने के बाद भी निर्णय सामने नहीं आने से अभ्यर्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवा लंबे समय से सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मंच ने चयन बोर्ड से देरी का कारण सार्वजनिक करने और 58 पदों की प्रतीक्षा सूची जल्द जारी करने की मांग की है। उसका कहना है कि अभ्यर्थियों को केवल आश्वासन देने के बजाय स्पष्ट जवाब और कार्रवाई मिलनी चाहिए। 10 महीने पहले न्यायालय से जीत मिलने के बाद भी अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।