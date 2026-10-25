देहरादून में घरेलू गैस के नए कनेक्शन बंद, उपभोक्ता परेशान

जागरण संवाददाता, देहरादून। घरेलू रसोई गैस का नया कनेक्शन लेने की उम्मीद लगाए बैठे उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही।

तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के नए कनेक्शनों पर रोक लगा रखी है। हालांकि पहले से जारी कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराने की सुविधा चालू है । गैस एजेंसियों पर आवश्यक दस्तावेज जमा कर उपभोक्ता आसानी से अपने कनेक्शन सुविधानुसार ट्रांसफर करा सकते हैं।

दरअसल, घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तेल कंपनियों के लंबे समय से नए कनेक्शनों पर रोक से उपभोक्ता परेशान हैं। ऐसे में आपूर्ति कार्यालय में आये दिन उपभोक्ताओं की आवाजाही बनी हुई है। उधर, घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदनों की संख्या भी 1932 के पार पहुंच गई है।