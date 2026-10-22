त्योहारों पर बढ़ी चिंता, उत्तराखंड में 55 हजार उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक

जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक हुए हैं, वे गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी कराने के लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड एलपीजी आईडी से लिंक होना जरुरी है। इससे कनेक्शन बहाल होने के बाद रिफिल बुकिंग कर सिलिंडर प्राप्त करने में सुविधा होगी।

- प्रमोद पांडेय, प्रबंधक, इंडेन गैस एजेंसी रुद्रपुर



त्यौहार का समय है, उपभोक्ताओं की जरूरत को देखते हुए इस समय गैस कनेक्शन बंद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करके सरकार आमजन को परेशान करने का काम कर रही है। अगर किसी को सिलेंडर नहीं मिला तो विरोध किया जाएगा।

- संजय जुनेजा, अध्यक्ष व्यापार मंडल रुद्रपुर



कोई उपभोक्ता परेशान नहीं होगा, ई - केवाईसी की एक प्रक्रिया है। उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन त्योहार के समय किसी को कनेक्शन बंद होने पर सिलेंडर नहीं मिलेगा यह बिल्कुल भी नहीं होगा। सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर उपभोक्ता परेशान होगा तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

- शिव अरोरा, शहर विधायक, रुद्रपुर