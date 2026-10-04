देहरादून में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर स्थित मांडूवाला में हुए श्रमिक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पत्नी मीणा देवी व उसके प्रेमी लल्लन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच में सामने आया कि मदन निवासी ग्राम बौन गांव जिला सहरसा बिहार उम्र 38 वर्ष वर्तमान निवासी किराएवार मांडूवाला प्रेमनगर की पत्नी का पूर्व प्रेमी उसका पीछा करते हुए 5-6 माह पहले देहरादून आ गया था।

इसके बाद दोनों का मेलजोल बढ़ गया। मदन जब बीच मे आया तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और जंगल मे बुलाकर उसकी हत्या कर दी।

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