देहरादून में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में किया गया भर्ती

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक किशोर ने 6 साल की मासूम को पहले गंदी फिल्म दिखाई और इसके बाद उसके साथ दरिंदगी की। गंभीर हालत में पीड़ित को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने किशोर को संरक्षण में ले लिया है। उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है।

मूल रूप से बिहार के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह पटेलनगर क्षेत्र में मजदूरी करता है। उसके पड़ोस में ही 15 साल का किशोर रहता है, उसके स्वजन भी बिहार के रहने वाले हैं और मजदूरी करते हैं। सोमवार रात को किशोर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोर ने मोबाइल पर मासूम को पहले गंदी फिल्म दिखाई। इसके बाद मासूम से कहा कि वह भी ऐसे ही करते हैं। किशोर ने मासूम के साथ दरिंदगी की, जिसके चलते मासूम की हालत बिगड़ गई।