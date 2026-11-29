जागरण संवाददाता, देहरादून। जिला एवं सत्र न्यायालय सहारनपुर में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपित ने नौ लाख रुपये की ठगी कर दी। का मामला सामने आया है। आरोपित ने नौकरी के नाम पर रकम लेने के बाद पीड़ित को फर्जी नियुक्तिपत्र थमा दिया।

जब नियुक्तिपत्र लेकर युवक न्यायालय पहुंचा तो अधिकारियों ने उसे फर्जी बताते हुए विभाग से जारी होने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़ित की ओर से एसएसपी को शिकायत दी गई, जिसके बाद वसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हरी विहार वसंत विहार निवासी मनोज राठी के मुताबिक वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात परिचित आसिफ अली निवासी सहारनपुर से हुई थी। आसिफ ने बड़े अधिकारियों और नेताओं से जान-पहचान होने का दावा करते हुए उनके भतीजे अंकित राठी की सहारनपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में क्लर्क के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। इसके लिए नौ लाख रुपये मांगे गए। आरोपित ने 29,340 रुपये मासिक वेतन और 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी रहने का भी दावा किया।

पीड़ित के अनुसार उन्होंने 27 मई 2024 को पांच लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद दो से 16 जून के बीच गूगल पे और आरटीजीएस के माध्यम से अलग-अलग किस्तों में कुल 3.94 लाख रुपये और दिए। इस तरह आरोपित को करीब 8.94 लाख रुपये का भुगतान किया गया।