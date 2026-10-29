एक्शन मोड में धामी सरकार, देहरादून में एक और मजार ध्वस्त
देहरादून प्रशासन ने नेहरू कॉलोनी में मार्ग में बाधा बन रही एक और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है।
HighLights
देहरादून में मार्ग बाधक अवैध मजार ध्वस्त की गई
धामी सरकार का अवैध मजार हटाने का अभियान जारी
अब तक 603 अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं
जागरण संवाददाता, देहरादून। धामी सरकार का सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर बनाई गयी अवैध मजारों को हटाने और भूमि को कब्ज़ा मुक्त करने का अभियान जारी हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने मार्ग मे बाधा उत्पन्न कर रही ऐसी ही एक और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया।
जिला प्रशासन ने पहले उक्त अवैध मजार के विषय मे दस्तावेजों की पड़ताल कर नोटिस भी जारी किया था। जानकारी के मुताबिक नेहरू कॉलोनीे मे हिमगिरी पैलेस के पास उक्त अवैध सरचना थीं जिसके बारे मे स्थानीय लोगो ने शिकायत भी दर्ज करवाई थीं।
देहरादून की एसडीएम अपूर्वा सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की हैं। धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड मे अवैध मजारों को सरकारी भूमि से मुक्त करने का अभियान शुरू किया हुआ हैं और अभी तक 603 ऐसी अवैध संरचनाओं को हटा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते आये हैं कि देवभूमि की सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख़्ती से कार्यवाही की जाएगी और इस तरह के लैंड जिहाद, मजार जिहाद यहॉं पनपने नहीं दिए जाएंगे।
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