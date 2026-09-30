देहरादून में घरेलू सहायक बन रहे परिवारों के लिए खतरा, भरोसे का फायदा उठाकर कर रहे वारदातें

वत्सल गुप्ता, जागरण देहरादून। राजधानी दून में काम पर रखे जा रहे घरेलू सहायक ही परिवार के लिए आफत बन रहे हैं। काम के दौरान परिवार का भरोसा जीतकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कही चोरी, लूट जैसी घटनाएं तो कही अपराध की गतिविधियां इसकी तस्दीक कर रही है।



घरेलू कर्मचारी रखना शहरों की जरूरत बन गया है। नौकरी पेशा दंपती, बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोग अक्सर घरेलू सहायकों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब यही उनके लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है।

राजधानी दून की तस्वीर भी इसी तरह की है। घर में काम करने के दौरान भरोसा जीतकर घरेलू सहायक ही चोरी समेत अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी दून में कई मामले ऐसे आ चुके हैं, जिनमें कुछ दिन ही घर में नौकर काम करता है और परिवार की गतिविधियों को समझने के बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। वहीं, कुछ मामलों में लंबे समय से काम कर रहा व्यक्ति भी परिवार के विश्वास का फायदा उठाकर चोरी जैसी घटना कर देता है। मंगलवार की रात वसंत विहार क्षेत्र में पार्षद के घर हुई घटना में नौकर ने 20 दिन में ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। कई मामलों में बुजुर्गों को विश्वास में लेकर नौकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।



भरोसे में लेकर देते हैं घटनाओं को अंजाम

घरों में नौकर कुछ ही समय में लोगों को अपने विश्वास में ले लेते हैं। इसके बाद कोई चंद दिनों तो कोई कुछ समय के अंतराल के बाद घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाता है। कई मामलों में कुछ दिनों में ही नौकरों ने परिवारों को भरोसे में लिया और इसका लाभ उठाकर घटनाओं को अंजाम दे दिया।



नौकर रखते समय ये बरते सावधानी