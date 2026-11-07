धनतेरस पर देहरादून में बरसी 1000 करोड़ की ''लक्ष्मी'',  रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। महंगाई और सोने-चांदी की रिकॉर्ड कीमतें भी धनतेरस पर दून के बाजारों की चमक फीकी नहीं कर सकीं। शुभ खरीदारी के लिए सुबह से उमड़ी भीड़ देर रात तक बाजारों में डटी रही। सराफा बाजार में कीमती धातुओं की खूब चमक बिखरी तो आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स और बर्तन बाजार में भी जमकर धनवर्षा हुई।

पीएचडी चैंबर्स आफ कामर्स के वाइस चेयरमैन राजीव घई के आकलन के अनुसार, इस बार धनतेरस पर दून में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 600 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।

सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ सोने-चांदी के लगातार चढ़ते दाम के बावजूद सराफा बाजार में ग्राहकों की कमी नहीं रही। बजट के अनुसार किसी ने आभूषण खरीदे तो किसी ने सिक्कों, मूर्तियों और चांदी के बर्तनों को तरजीह दी। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलरी शोरूम में हल्के वजन के आभूषणों से लेकर विशेष डिजाइनों और आफर तक पेश किए गए।