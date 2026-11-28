जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर दोपहर करीब बारह बजे उतरी एक फ्लाइट से जब यात्री बाहर निकले तो माहौल सामान्य था, यात्रियों को लेने के लिए कहीं कोई परिचित खड़ा था तो कहीं कोई टैक्सी चालक। इस विमान से एक यात्री निकला तो उसके सामने वह बेटी खड़ी थी जिसने पाई-पाई जोड़कर पिता की रिहाई करावाई।

भावुक पिता ने बेटी को गले लगाया पिता और बेटी मिले तो कुछ देर एकटक एक दूसरे को देखते रहे। पिता की आंखों में पुत्री के लिए वात्सल्य के साथ वह अनुग्रह भी था, जिसने उन्हें फिर से अपनी मातृ भूमि में पहुंचा दिया। कुछ देर एक दूसरे को खामोशी से देखने के बाद दीपिका के मुंह से निकला, पापा... सब ठीक हो गया। भावुक पिता ने फिर बेटी को गले लगाया, बाकी लोगों की आंख भी नम हो गई।

जब पिता विदेश गए तो 14 साल की थी बेटी दैनिक जागरण से बातचीत में दीपिका ने बताया कि जब उनके पिता विदेश गए तो वह 14 साल की थीं और तब कक्षा नौ में पढ़ती थी, सुबह पिता विदेश जाने के लिए निकले तो उन्हें विदा किया। धुंधली यादों के साथ वह कहतीं हैं कि मां थी छोटा भाई था। बाद में रोशन अंकल ने बताया कि पिता सऊदी में जेल में हैं।