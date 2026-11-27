जागरण संवाददाता,उत्तरकाशी। सऊदी अरब में करीब नौ साल तक कानूनी शिकंजे और जेल में रहने के बाद उत्तरकाशी के गोरसाड़ा गांव निवासी इंद्रमणि नौटियाल आखिरकार स्वदेश लौट आए हैं। शुक्रवार सुबह वह नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए।

उनकी वतन वापसी के साथ ही परिवार का नौ साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया है। इंद्रमणि की स्वदेश वापसी संभव बनाने के लिए उनकी बेटी दीपिका नौटियाल की पहल पर देश-विदेश के हजारों लोगों ने आर्थिक सहयोग किया।

2.51 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई लोगों ने चंदा एकत्र कर करीब 2.51 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई और सऊदी अरब में निर्धारित जुर्माने व मुआवजे की राशि जमा कराई। इसके बाद उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो सका।

उत्तरकाशी जिले के गाजणा क्षेत्र के गोरसाड़ा गांव निवासी इंद्रमणि नौटियाल वर्ष 2018 में रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे। वहां वह रियाद की एक निजी कंपनी में ट्रक चालक के रूप में काम कर रहे थे। वर्ष 2019 में ट्रक चलाते समय उनकी एक कार से भीषण टक्कर हो गई।

इस दुर्घटना में कार सवार पांच सऊदी नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। हादसे के बाद सऊदी अरब की अदालत में मामला चला और इंद्रमणि को करीब एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली, लेकिन हादसे से जुड़े मुआवजे और आर्थिक देनदारी की रकम जमा नहीं होने के कारण उनकी स्वदेश वापसी लंबे समय तक अटकी रही।

9.84 लाख सऊदी रियाल जमा कराने की थी चुनौती अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी रोशन रतूड़ी के अनुसार, हादसे के समय जिस ट्रक को इंद्रमणि चला रहे थे, उसका बीमा नहीं था। इस मामले में सऊदी अरब की अदालत ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए करीब 9 लाख 84 हजार सऊदी रियाल जमा कराने का आदेश दिया था। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 2.51 करोड़ रुपये थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना इंद्रमणि के परिवार के लिए संभव नहीं था। इसी वजह से उनकी घर वापसी का इंतजार लगातार लंबा होता चला गया।

बेटी की अपील पर देश-विदेश से जुटा जनसहयोग पिता को वापस लाने के लिए बेटी दीपिका नौटियाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मदद की गुहार लगाई। सोशल मीडिया के माध्यम से पिता की स्थिति सामने रखते हुए आर्थिक सहयोग की अपील की।

दीपिका की इस भावुक अपील के बाद उत्तरकाशी से शुरू हुई मदद की मुहिम देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक पहुंच गई। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, प्रवासी भारतीयों और हजारों लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया। इस मुहिम में उत्तराखंड सरकार की ओर से भी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं, टिहरी निवासी अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी रोशन रतूड़ी ने भी इंद्रमणि की रिहाई के लिए धनराशि जुटाने और आवश्यक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

करीब दो महीने तक चले अभियान में आवश्यक धनराशि जुटाई गई। करीब 9 लाख 84 हजार सऊदी रियाल यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2.51 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उनकी रिहाई से संबंधित औपचारिकताएं पूरी हुईं। नौ साल बाद परिवार से होगा मिलन इंद्रमणि की स्वदेश वापसी की खबर से उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। बेटी दीपिका की अपने पिता को वापस लाने की मुहिम आखिरकार सफल हो गई है। दीपिका ने इस अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया है।