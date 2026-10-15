जनगणना-2027: देहरादून में जोरों पर दूसरे फेज की तैयारी, हर नागरिक से पूछे जाएंगे 40 सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी सभागार में फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

ये प्रशिक्षक आगे जिले के पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य करेंगे। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित 40 प्रश्न पूछकर जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व व जिला जनगणना अधिकारी केके मिश्रा ने कहा कि जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारी है। इसके आंकड़े देश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को समझने के साथ भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आंकड़ों का संकलन पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और निर्धारित समयसीमा में किया जाना चाहिए।