देहरादून में पतियों की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने रखा करवाचौथ व्रत, चांद का दीदार कर की पूजा

जागरण संवाददाता, देहरादून। करवा चौथ के पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में उल्लास और उत्साह का माहौल रहा। सुहागिन महिलाओं ने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

गुरुवार को सूर्योदय के साथ महिलाओं ने निर्जला व्रत धारण किया। सोलह श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर करवा माता (चौथ माता), भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद बुजुर्ग महिलाओं ने सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। वहीं, शाम को चांद निकलने के बाद छलनी से चंद्रदेव और पति का चेहरा देखकर सुहागिनों ने अर्घ्य दिया । इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर सुहागिनों ने व्रत खोला।