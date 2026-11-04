देहरादून के आशारोड़ी हादसे में क्लीनर की मौत, ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। आशारोड़ी चेक पोस्ट पर 15 अक्टूबर को पेड़ से टकराकर हुए हादसे में क्लीनर विकास की मौत पर ट्रक चालक के खिलाफ पटेलनगर पुलिस ने मुक़दमा दर्ज किया है।

हादसे में ऋषिकेश स्थित काली की ढाल निवासी मृतक विकास के भाई महेश विश्वास ने पुलिस को शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनका भाई विकास विश्वास ट्रक चालक के साथ सोनीपत से देहरादून की ओर चावल लेकर आ रहा था।