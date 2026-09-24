डीबीएस छात्रसंघ चुनाव: अध्यक्ष पद पर अभाविप-एनएसयूआई में सीधा मुकाबला

जागरण संवाददाता, देहरादून। डीबीएस पीजी कालेज छात्रसंघ चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। अध्यक्ष पद पर अभाविप और एनएसयूआइ के बीच सीधा मुकाबला है। अभाविप ने अभिषेक नेगी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनएसयूआइ ने अभिनव कफलिया को मैदान में उतारा है।

वहीं अन्य प्रमुख पदों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने से मुकाबला बहुकोणीय है। उपाध्यक्ष पद पर अभाविप के आदित्य उपाध्याय के साथ अंकित कुमार, अनिरुद्ध सिंह, गीता, जानवी ओली, मंजीत उनियाल, सौरभ और सुमित सिंह बसेरा ने नामांकन कराया है। महासचिव पद पर आर्यन की श्रुति नौटियाल, अमन राणा, देवाशीष, गौरव, कुणाल नेगी, सौरभ और युवराज सिंह मैदान में हैं।