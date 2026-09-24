उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: देहरादून के कॉलेजों में नामांकन आज, चुनावी खम ठोकेंगे दावेदार

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को विभिन्न कालेजों में नामांकन होगा।

डीएवी पीजी कालेज, डीबीएस पीजी कालेज, एमकेपी पीजी कालेज, एसजीआरआर पीजी कालेज और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता में छात्र नेता अलग-अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और समर्थकों को जुटाने का दौर भी शुरू हो गया है।