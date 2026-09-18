कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव: छात्राओं को मिलेगा 50% आरक्षण, कार्य परिषद ने लगाई मुहर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों व संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के छात्रसंघ चुनावों 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा सचिव की ओर से 66 प्रतिशत से अधिक छात्राओं की संख्या वाले राजकीय विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्राओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में शासन की ओर से दिशा-निर्देश के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026–27 के छात्रसंघ चुनाव 29 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।

छात्र संघ में उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष आदि तीन पद छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छात्र, सचिव, सांस्कृतिक सचिव का पद अनारक्षित रहेगा। छात्रसंघ संविधान की समीक्षा की नैनीताल: बैठक के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से गठित समिति की संस्तुति के आधार पर छात्रसंघ संविधान की समीक्षा की गई है। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र 2027–28 से शासनादेश के अनुरूप छात्रसंघ निर्वाचन में छात्राओं के प्रतिनिधित्व हेतु रोस्टर व्यवस्था स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने की भी संस्तुति की गई है।