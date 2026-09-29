डीएवी कॉलेज में मतगणना के दौरान एनएसयूआई-एबीवीपी में झड़प, मतपत्र की वैधता पर हंगामा

जागरण संवाददाता, देहरादून। डीएवी पीजी कालेज में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के दौरान मतपत्र की वैधता को लेकर एनएसयूआइ और अभाविप कार्यकर्ता भिड़ गए। विवाद बढ़ा तो मतदान स्थल पर रखी टेबल पलट दी गईं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की तो वे पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए।

इसके बाद दोनों संगठनों के कार्यकर्ता मतगणना टेबल तक पहुंच गए और वहां भी हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर खदेड़ा। कुछ देर बाद हंगामे की सूचना पर बड़ी संख्या में एनएसयूआइ और कांग्रेस कार्यकर्ता कालेज पहुंच गए।