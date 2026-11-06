अंकिता भंडारी केस: कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, डोईवाला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के समीप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का काले झंडे व काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध किया।

कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच और मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने दुष्यंत गौतम को लेकर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार नेगी और ब्लाक अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा केवल दिखावा बनकर रह गया है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है।