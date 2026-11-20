राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का बचपन तीन बहनों के परिवार में बीता। उनकी दो छोटी बहनें सरला देवी और सरोज देवी हैं।

तीनों बहनों का पालन-पोषण यमकेश्वर क्षेत्र के जहरी भिखरू खाल में हुआ। उनके पिता अमर सिंह नेगी पेशे से शिक्षक थे और यहीं परिवार रहता था। मायके से सावित्री देवी का जुड़ाव जीवनभर बना रहा।

उनकी छोटी बहन सरोज देवी ने बताया कि परिवार में तीन बहनें थीं। बड़ी बहन सावित्री देवी के बाद सरला देवी और फिर वह स्वयं हैं। पिता अमर सिंह नेगी अध्यापक थे। उनके घर में शिक्षा और अनुशासन का माहौल था। तीनों बहनों का बचपन इसी परिवेश में बीता। बाद में विवाह के बाद तीनों की राहें अलग हुईं, लेकिन आपसी संबंध बने रहे।