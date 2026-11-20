डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को उत्तराखंड में निधन हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की माता ने 91 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

सीएम योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का शुक्रवार को 91 वर्ष की आयु में अपने पैतृक गांव पौढ़ी गढ़वाल के गांव पंचूर में निधन हो गया है। उनका निधन सुबह करीब 11 बजे हुआ।