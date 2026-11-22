राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में अवस्थापना विकास को गति देने के साथ ही कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल से जुड़ी योजनाओं के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण को 5.91 करोड़ रुपये और चंपावत के लोहाघाट स्थित पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में बहुस्तरीय पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों को 9.98 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

पिथौरागढ़ जिले में सड़क और पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इनमें मूनाकोट विकासखंड के कुसेरी बैंड-सिलौनी मोटर मार्ग के सुधारीकरण को 1.99 करोड़ रुपये शामिल हैं। डीडीहाट और गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न पुलों के उच्चीकरण और निर्माण को 18.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।