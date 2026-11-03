मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता बढ़ी, बेस्ट सीएम सर्वे में मिला देश में दूसरा स्थान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रहे विकास कार्यों व सुशासन और राष्ट्रहित को लेकर लिए गए फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राष्ट्रीय फलक पर चमक लगातार बढ़ती जा रही है। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे में मुख्यमंत्री धामी ने देशभर के मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है।

उन्हें 1000 में से 881 अंक मिले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने इसे धामी सरकार के सुशासन, निर्णायक नेतृत्व और पारदर्शी प्रशासनिक कार्यशैली पर राष्ट्रीय स्तर की मुहर बताया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त मतांतरण कानून, देश के सबसे कड़े नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे फैसलों से अपनी अलग पहचान बनाई है। धार्मिक पर्यटन, आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम हुआ है।