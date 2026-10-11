अशोक सिंघल का जीवन हिंदू आस्था और सादगी को समर्पित रहा: सीएम धामी

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल का पूरा जीवन सादगी और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति समर्पित रहा। उनके विचार और योगदान समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित श्रद्धेय अशोक सिंघल जन्म शताब्दी वर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे थे। पटेलनगर स्थित महंत इंद्रेश अस्पताल के राजकीय दून मेडिकल कालेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल को याद करते हुए उनके जीवन और कार्यों का स्मरण किया।

कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया।