उत्तराखंड सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया दीपोत्सव, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ दीपोत्सव मनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद आतिशबाजी की। इस दौरान भजन संध्या और मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने दीपावली की खुशियां साझा कीं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है।