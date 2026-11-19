राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कुल 17.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा, मंदिरों एवं मेला स्थलों का सुंदरीकरण, धर्मशाला निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

टिहरी जिले के प्रतापनगर में हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला, कक्षों और शौचालयों के निर्माण एवं सुंदरीकरण के लिए 98.77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। देवप्रयाग के बड़ोला में बिन्सर देवता मंदिर के सुंदरीकरण को 36.19 लाख और डागर शिवालय के लिए 39.94 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

पिथौरागढ़ के धारचूला में नौलिंग मेला स्थल के निर्माण को 79.49 लाख और मंदाकिनी पुल से राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग के लिए 29.84 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। डीडीहाट के खोलीमाली कन्यूरी में मार्ग, पुलिया एवं सुरक्षात्मक कार्यों पर 93.64 लाख रुपये खर्च होंगे।