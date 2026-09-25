उत्तराखंड राज्यसभा सीट: भाजपा में 24 दावेदार, कोर कमेटी ने सीएम को सौंपी पैनल बनाने की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त होने वाली एक सीट के लिए भाजपा में दावेदारों की संख्या 24 से अधिक हो गई है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर लंबा मंथन हुआ।

किसी एक नाम पर सहमति बनाने के बजाय पार्टी ने दावेदारों की छंटनी का जिम्मा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन की सौंप दिया है। इन सभी दावेदारों में से तीन या पांच नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। यही पैनल केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जाएगा और उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का 25 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त सीट पर संभावित नामों को लेकर चर्चा हुई। कोर कमेटी के निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि करीब 24 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। इनमें महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति और युवा वर्ग समेत विभिन्न वर्गों से जुड़े नाम हैं।