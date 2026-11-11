भाई दूज आज, दो घंटा 11 मिनट तक रहेगा तिलक लगाने का मुहूर्त...

जागरण संवाददाता, देहरादून। भाई- बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज आज मनाया जाएगा। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करेंगी वहीं भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देंगे बहनें दोपहर 1:06 से 3:15 बजे तक भाइयों का तिलक कर सकेंगी।

इस दिन राहुकाल दोपहर 12:01 से 1:22 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में तिलक से परहेज करने की सलाह दी गई है। वहीं, देर शाम को बाजार में खरीदारों की खूब भीड़ रही। मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़ रही, वहीं गोले की भी जमकर खरीदारी हुई।

गोला खरीदने के लिए भीड़ भाई दूज पर मिठाई के साथ ही बहनें भाइयों को गोले पर टीका करके उसे भेंट करती हैं। जो बहनें किसी कारणवश भाइयों के पास नहीं पहुंच पातीं वह गोले पर रोली-चावल का तिलक कर रख लेती हैं। जिसे बाद में भाइयों को भेंट करती हैं। मंगलवार को भाइयों के लिए मेवा व परचून की दुकानों पर गोला खरीदने के लिए भीड़ लगी रही।

सहारनपुर चौक, झंडा बाजार, पलटन बाजार के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई, गिफ्ट, पूजा की दुकानों लोग ने खूब खरीदारी की। दूर-दराज भाइयों का तिलक करने जाने वाली महिलाओं ने दुकानों से मिठाई खरीदी। मेवे, चाकलेट और जूस के गिफ्ट पैक तैयार करवाए। आचार्य डा. सुशांत राज के अनुसार, द्वितीया तिथि मंगलवार 2:01 बजे से बुधवार दोपहर 3:54 बजे तक रहेगी।