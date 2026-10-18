द बीटल्स की चौरासी कुटी यात्रा पर बनेंगी चार फिल्में, सैम मेंडेस करेंगे निर्देशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। ब्रिटिश बैंड ‘द बीटल्स’ के चार सदस्यों ने ऋषिकेश के नजदीक चौरासी कुटी आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही किस प्रकार विश्व प्रसिद्ध धुनें तैयार की, इसकी कहानी अब दुनिया बड़े पर्दे पर देखेगी। आस्कर विजेता निर्देशक सर सैम मेंडेस के निर्देशन में बन रही अंतरराष्ट्रीय फिल्म परियोजना 'द बीटल्स : ए फोर-फिल्म सिनेमैटिक इवेंट’ की शूटिंग अगले साल फरवरी में चौरासी कुटी में प्रस्तावित हैं।

रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे यह जानकारी साझा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी को अवगत कराया कि 'क्लोवर‘ नाम से प्रस्तावित परियोजना के तहत ब्रिटिश बैंड के चारों सदस्यों के जीवन और संगीत यात्रा पर आधारित चार अलग-अलग फिल्में बनाई जा रही हैं।

फिल्म श्रृंखला को अप्रैल, 2028 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है। चौरासी कुटी में शूटिंग के दौरान 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और लगभग 150 भारतीय क्रू सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा स्थानीय तकनीशियनों और अन्य सहयोगियों की सेवाएं भी ली जाएंगी।