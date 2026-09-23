उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले, मां सुषमा स्वराज की राजनीतिक कर्मभूमि उत्तराखंड में बेटी बांसुरी की नई पारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड भाजपा में सांसद बांसुरी स्वराज को मिली नई भूमिका संगठनात्मक जिम्मेदारी के साथ भावनात्मक अहसास भी है। यह वही उत्तराखंड है, जहां उनकी मां और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था।

अब करीब ढाई दशक बाद उनकी बेटी को उसी प्रदेश में भाजपा संगठन की जिम्मेदारी मिली है। भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद व अधिवक्ता बांसुरी स्वराज को उत्तराखंड का सह प्रभारी बनाया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि उन्हें संगठन में पहली बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह दिल्ली भाजपा में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। संगठन की इस नई भूमिका में उन्हें प्रदेश के राजनीतिक भूगोल, पहाड़ और मैदान के अलग-अलग समीकरणों तथा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को समझने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस राजनीतिक जिम्मेदारी के पीछे उनके लिए मां की स्मृतियों का एक अहसास भी होगा।