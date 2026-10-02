उत्तराखंड भाजपा को सहप्रभारी बांसुरी स्वराज के पांच चुनावी टास्क, जनसंवाद पर सबसे ज्यादा जोर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 की चुनावी तैयारी को भाजपा ने अगले चार महीनों के लक्ष्य से जोड़ दिया है। पार्टी की सह प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने पहले प्रवास में कार्यकर्ताओं के सामने चुनावी एजेंडा रखते हुए संगठन की एकजुटता, युवा-महिला कनेक्ट, सरकार की उपलब्धियों के प्रचार, व्यापक जनसंपर्क और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने के पांच टास्क दिए।

उनका संदेश साफ था कि चुनाव की तैयारी बैठकों तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के बीच दिखाई दे। बांसुरी ने कार्यकर्ताओं से अगले चार महीने जी-जान से जुटने और अंतर्कलह से बचने को कहा। उन्होंने आकांक्षा व महत्वाकांक्षा के अंतर को समझने की नसीहत देते हुए संगठन की सामूहिक ताकत के साथ मैदान में उतरने पर जोर दिया।

उनकी रणनीति में युवा और महिला कनेक्ट पर खास फाेकस रहा। उन्होंने महिला व युवा मोर्चों को केवल कार्यक्रमों तक सीमित न रहने, बल्कि जनसंपर्क की सक्रिय कड़ी बनने को कहा। युवाओं से जुड़ने के लिए उनकी भाषा और रुचि के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने तथा स्थानीय स्तर पर लगातार संवाद बढ़ाने पर जोर दिया।

सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का भी उन्होंने प्रमुख टास्क दिया। कहा कि जनसंपर्क सिर्फ कार्यक्रमों में मौजूदगी और फोटो तक सीमित नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार के काम की जानकारी दें और लाभार्थियों समेत विभिन्न सामाजिक समूहों से सीधा संवाद बनाएं।