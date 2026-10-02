'डाट काली मंदिर में मांगकर आई हूं मन्नत', बांसुरी स्वराज ने उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनने का किया दावा

राहुल चौहान जागरण, देहरादून। उत्तराखंड भाजपा की नवनियुक्ति सहप्रभारी एवं दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज आज प्रभारी राम माधव व दूसरे सहप्रभारी अरविंद मेनन के साथ देहरादून पहुंचीं।

यहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बांसुरी स्वराज ने उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की।

इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं दिल्ली से देहरादून आते समय डाट काली माता मंदिर पर मन्नत मांगकर आई हूं कि उत्तराखंड में भाजपा की तीसरी बार सरकार बने। तीसरी बार सरकार बनेगी तो मैं डाटकाली माता मंदिर पर भंडारा कराऊंगी।