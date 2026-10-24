भाजपा विधायक बंशीधर भगत का कुमारी सैलजा पर हमला बोले, छत्तीसगढ़-हरियाणा डुबोने वाली सैलजा से जनता को नसीहत की जरूरत नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में 11 सीटों पर सिमटने और हरियाणा व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें जनता को नसीहत देने के बजाय अपनी राजनीतिक असफलताओं का हिसाब देना चाहिए।

भगत ने एक वक्तव्य में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सैलजा उत्तराखंड की सह-प्रभारी थीं, तब कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी।