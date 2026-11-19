जागरण संवाददाता, देहरादून। सैन्य अधिकारी बनने का सपना लेकर भविष्य की तैयारी कर रहे दून के आश्विक राठौड़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (आरआईएमसी) की प्रवेश परीक्षा में आश्विक ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। जून-2026 में आयोजित परीक्षा में उन्होंने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए। आश्विक ओलंपस हाई स्कूल में कक्षा आठ के छात्र हैं।

आरआईएमसीदेश के प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहां कक्षा आठ में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में देशभर के छात्र शामिल होते हैं। परीक्षा में सफल होने के बाद छात्रों को सैन्य वातावरण में शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर मिलता है। ऐसे में अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक हासिल करना आश्विक के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बड़े भाई से मिली प्रेरणा आश्विक की इस सफलता के पीछे परिवार में पहले से बना माहौल भी रहा है। उनके बड़े भाई अध्ययन राठौड़ ने भी इसी प्रवेश परीक्षा में आल इंडिया रैंक-3 हासिल की थी। वह वर्तमान में आरआईएमसी में अध्ययनरत हैं। बड़े भाई को इस संस्थान में पढ़ते देखकर आश्विक ने भी वहां प्रवेश पाने का लक्ष्य बनाया। अब पहली रैंक हासिल कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है।