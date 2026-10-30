उत्तराखंड में 'अर्णब' का असर, बारिश और बर्फबारी जारी... आज पांच जिलों में अलर्ट

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। प्रदेश में अर्णब का असर दिखाई दे रहा है। दो दिन से मौसम बदला हुआ है। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जिससे पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

बागेश्वर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड बढ़ गई है। नैनीताल में मौसम का मिजाज बिगड़ा है, बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ में रात को वर्षा हुई और सुबह बादल छाये रहे। अल्मोड़ा में अलसुबह हल्की बारिश के बाद आसमान बादलों से घिरा है। पहाड़ में ठंड बढ़ने लगी है।

वहीं गुरुवार सुबह से ही देहरादून में जारी रही। जिससे आठ डिग्री पारा गिर गया। स्थिति यह रही कि शाम चार बजे ही अंधेरा छाने लगा। मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों ने स्वेटर और गर्म कपड़ों का सहारा लिया।