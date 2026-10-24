अंकिता हत्याकांड: कथित वीआईपी के नाम और राज्यपाल को हटाने की मांग तेज, कई संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा मिलने के बावजूद कथित वीआईपी की पहचान और हत्या के उद्देश्य से जुड़े सवालों को लेकर फिर से आवाज उठ रही है। मामले में सीबीआई से कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करते हुए सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाने की मांग की गई है।

शनिवार को अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष और व्यापक सीबीआई जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। मंच की कमला पंत ने कहा कि राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति निरस्त करते हुए कथित वीआईपी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

निर्मला बिष्ट ने मामले से जुड़े आरोपितों की भूमिका की जांच करते हुए सभी को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए। वहीं, प्रकरण में मोबाइल की काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), लोकेशन, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाए।

उन्होंने वनंतरा रिजार्ट के कमरे को ध्वस्त करने, साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की मांग की। इस दौरान मोहित डिमरी, इंद्रेश मैखुरी, सुजाता पाल, विमला कोली, प्रभात डंडरियाल, त्रिलोचन भट्ट, उर्मिला शर्मा, सुरेश कुमार, राजू सिंह आदि मौजूद रहे।



यूकेडी का सीबीआई कार्यालय पर प्रदर्शन